Nägel in Steckdosen, Elektroden an den Schläfen: Wozu ein Informatiker aus Würzburg junge Frauen und Mädchen gebracht hat, ist kaum zu glauben. Er gab sich als falscher Mediziner aus und wies die Frauen per Skype an, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen. Nun hat das Landgericht München II geurteilt: Er muss wegen versuchten Mordes in 13 Fällen in Haft: für elf Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert.