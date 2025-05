Uruguays Ex-Präsident Mujica im Alter von 89 Jahren gestorben

Jetzt ist der frühere uruguayische Staatschef (2010-2015) im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte Staatschef Yamandú Orsi am Dienstag in einem Post auf der Online-Plattform X mit. Mujica sei nicht nur ein Präsident, sondern "Aktivist, Wegweiser und Anführer" gewesen.

In Uruguay wurde der Linkskandidat Yamandú Orsi 2024 zum Präsidenten gewählt. In der Stichwahl setzte er sich gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten der aktuellen Regierungspartei durch.

Mujica galt als "ärmster Präsident der Welt"

Mit seiner bescheidenen und nahbaren Art wurde Mujica zu einem Idol der lateinamerikanischen Linken. Auch als Präsident wohnte er in einem einfachen Bauernhaus in der Nähe der Hauptstadt Montevideo mit nur drei Zimmern und einem Kohleofen. Er fuhr einen alten VW-Käfer und spendete einen Großteil seines Gehalts, weshalb er als "ärmster Präsident der Welt" galt.

Fast 15 Jahre in Haft

José Alberto Mujica Cordano wurde am 20. Mai 1935 in Montevideo geboren. Schon seine Eltern betrieben die Blumenzucht, die Mujica später übernahm.

In den 1960er Jahren schloss er sich der Guerilla-Gruppe Tupamaros an und beteiligte sich an Überfällen, Entführungen und Banküberfällen. Er wurde schließlich festgenommen und blieb bis zum Ende der Militärdiktatur (1973-1985) insgesamt fast 15 Jahre in Haft, davon rund 13 Jahre in Einzelhaft.