So unendlich das Weltall auch sein mag, aus Frauensicht ist es immer noch ein Raum der begrenzten Möglichkeiten und weitgehend eine Männerdomäne: 565 Raumfahrer, darunter 65 Frauen. Die Pioniere: fast immer Männer. Der erste Mensch im All: Juri Gagarin. Der erste Mensch auf dem Mond: Neil Armstrong. Weniger bekannt dürfte hingegen der Name der ersten Frau im All sein: Walentina Tereschkowa.