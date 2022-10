In ihrem Prozess hatte Griner ausgesagt, sie habe die Vape-Kartuschen versehentlich eingepackt, als sie in Eile gewesen sei, um ihren Flug zu erreichen. Sie habe nicht in krimineller Absicht gehandelt. Ihre Verteidiger legten Nachweise vor, dass Griner Cannabis verschrieben worden war, um chronische Schmerzen zu behandeln. Griner war nach Moskau gereist, um in der Spielpause ihres Teams in den USA für ein russisches Basketballteam anzutreten.