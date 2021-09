Jay Alan Zimmerman: Am nächsten Tag konnte ich nicht mehr in die Wohnung zurückkehren, weil sie Ground Zero abgeriegelt hatten. Wir sind erst 11 Tage zuvor eingezogen und ich hatte keinen Beweis bei mir, dass wir dort wohnten. Die Kirche half uns in den ersten Tagen mit Kleidungsspenden, bis wir wieder in die Wohnung konnten.