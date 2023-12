Diät-Hype in den USA: Das Gewicht von Abnehmspritzen

Allerdings wurde in einer neueren Studie gezeigt, dass bislang nur ein kleiner Teil der Patienten in der Lage war, den Gewichtsverlust auch nach Absetzen des Medikaments beizubehalten. Es ist ja nicht so, dass die Patienten ihre gesamte Körperchemie langfristig verändern, sagt Jimmy Leonard, Professor für Pharmazie an der Universität Maryland. "Sie verändern sie nur vorübergehend, während sie das Medikament einnehmen."