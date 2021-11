Weil der 78-Jährige bei der Darmspiegelung unter Narkose ist, müsse er seine Vollmachten an Harris übergeben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Das sei in der Verfassung so vorgesehen und auch passiert, als Ex-Präsident George W. Bush sich 2002 und 2007 der gleichen Untersuchung unterzogen habe.