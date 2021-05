In dem Prozess auf Landesebene war Chauvin am 20. April in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter Mord zweiten Grades. Das Strafmaß soll am 25. Juni verkündet werden, dem 45-jährigen Chauvin droht eine langjährige Haftstrafe. Sein Anwalt hat allerdings verlangt, das Verfahren neu aufzurollen.