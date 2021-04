Das nach George Floyd benannte Gesetzesvorhaben im amerikanischen Kongress ist ein Funke der Hoffnung, aber eine echte Polizeireform in den USA ist noch Monate, ja eher sogar Jahre, entfernt – zumal jeder Ort für seine jeweilige Polizeibehörde eigene Regeln aufstellt. Und, seien wir ehrlich, in so mancher Gegend wird Rassismus in der Polizei geduldet, in einigen sogar als Auswahlkriterium geschätzt.