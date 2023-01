Bestes Filmdrama: "The Fabelmans"

Beste Komödie/Musical: "The Banhees of Inisherin"

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Cate Blanchett ("Tár")

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Austin Butler ("Elvis")

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin")

Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Beste Nebendarstellerin: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever")

Beste Regie: Steven Spielberg ("The Fabelmans")

Bestes Drehbuch: Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin")

Bester nicht-englischsprachiger Film: "Argentina, 1985" von Santiago Mitre (Argentinien)

Bester Filmsong: "Naatu Naatu", aus "RRR" (M.M. Keeravani)

Bester Animationsfilm: "Guillermo del Toro's Pinocchio"