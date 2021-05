Denn Aguilar hat immerhin mehr Rechte als die meisten in seiner Familie. Er darf arbeiten, hat eine Aufenthaltserlaubnis, die ihn vorrübergehend vor der Abschiebung schützt. Aber sie muss alle zwei Jahre verlängert werden. Er ist das, was sie in den USA "Dreamer" nennen. Er darf den US-amerikanischen Traum leben, weil er als Kind illegal eingereist und geblieben ist. 25 Jahre ist das jetzt her.