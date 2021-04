Bei einem Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Ihre Leichen seien in einem Gebäude des Paketdienstes Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens von Indianapolis gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei der Tat am Donnerstagabend seien zudem mehrere Menschen verletzt worden, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schütze soll sich den Berichten zufolge selbst das Leben genommen haben.