Waldbrand in Kalifornien zerstört Dutzende Häuser

Waldbrand in Kalifornien: Das "Park"-Feuer brennt entlang des Highway 32 in der Nähe von Forest Ranch.

Ein starker Waldbrand in Nordkalifornien hat Landstriche und Gebäude zerstört, doch die Feuerwehr macht mit einem Großeinsatz Fortschritte gegen die Flammen. Mehr als 4.000 Helfer seien im Einsatz, teilte Billy See von der Behörde Cal Fire mit. Das "Park"-Feuer nördlich von Sacramento sei nun zu zwölf Prozent eingedämmt.

Knapp 70 Gebäude von Flammen zerstört

Rund 4.200 Menschen seien aufgefordert worden, die Gefahrenzone zu verlassen. Cal Fire zufolge handelt es sich um den siebtgrößten Brand in der Geschichte des Westküstenstaates.

In Kalifornien wüten weiter schwere Waldbrände. Mehr als 4.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Feuer war durch mutmaßliche Brandstiftung ausgelöst worden.

Rauch in weiter Ferne zu sehen

Rauch von dem Feuer zog am Wochenende bis in den 250 Kilometer entfernten Großraum San Francisco, teilte der National Weather Service mit. Leicht sinkende Temperaturen und abflauende Winde begünstigten zeitweise die Löscharbeiten. In den kommenden Tagen sollten die Temperaturen aber wieder ansteigen.