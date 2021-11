Im Prozess wegen der Tötung von zwei Menschen bei Anti-Rassismus-Protesten in der Stadt Kenosha im US-Staat Wisconsin ist der 18-jährige Angeklagte Kyle R. in allen fünf Anklagepunkten freigesprochen worden. Die Geschworenen verkündeten nach fast dreieinhalb Tagen Beratung am Freitag ihre Entscheidung.