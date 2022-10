Wer die "Bösen" sind, war und ist für die Vereinigten Staaten dabei stets klar. Es gilt das Prinzip: Bist du nicht für uns, bist du gegen uns. So hat der US-amerikanische Geheimdienst CIA seit den 1950er-Jahren in einer Reihe von Missionen immer wieder versucht, legitime Regierungen in anderen Ländern zu stürzen, um zu verhindern, dass diese sich zu sehr dem sowjetischen Erzfeind annähern. Zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, in Costa Rica oder Chile. Und auch der Zugriff auf Öl ist ein beliebtes Motiv in der US-amerikanischen Interventionshistorie - denken wir an den gesteuerten Putsch im Iran.