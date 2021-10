Auf YouTube schaltet er Werbung, vertreibt Merchandise-Produkte und verdient so Geld. Sogar zwei Angestellte kann er sich leisten. Und er könnte in ein Haus ziehen, wenn er wollte. Aber er liebt dieses Leben inzwischen zu sehr. Die Stadt erdrücke ihn, erzählt er. Nur in der Natur, auf der Straße, in seinem Krankenwagen, fühle er sich frei - und wirklich Zuhause.