Mehrere Städte wie New Orleans haben wegen Finanzierungsnöten ihre Programme schon vor Monaten eingestellt. Aber Experten warnen, dass es nicht genügend Betten in Obdachlosenasylen gibt, was bedeutet, dass viele wieder auf der Straße landen. In einer Gemeinde im US-Staat Vermont bieten Sozialarbeiter Camping-Ausrüstung für einige Obdachlose an, die ab Juli nicht mehr in Hotels unterkommen können.