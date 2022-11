Mehr als viereinhalb Jahre nach dem Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Elizabeth Scherer verkündete am Mittwoch das Strafmaß in dem Prozess gegen den heute 24-Jährigen: 17 Mal lebenslang für alle Todesopfer und weitere 17 mal für versuchten Mord an jenen, die er verwundete, als er am 14. Februar 2018 an der Marjory Stoneman Douglas High School das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnete.