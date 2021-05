Nach dem Hackerangriff auf eine US-Pipeline hat sich die Lage an Tankstellen des Landes verschärft. Im Osten der USA kam es zu Panikkäufen. Tausende Stationen hatten kein Benzin mehr, an noch funktionierenden Zapfsäulen bildeten sich lange Schlangen. Behörden warnten Autofahrer, Benzin in Mülltüten zu füllen, nachdem entsprechende Bilder auf Online-Plattformen zirkulierten.