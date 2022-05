Südkalifornien : Schüsse auf mehrere Menschen in Kirche

In einer Kirche in Südkalifornien sind Schüsse auf mehrere Menschen abgegeben worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Mensch ums Leben gekommen, vier wurden verletzt. Die Schüsse seien in einer Kirche in der Stadt Laguna Woods gefallen, teilte das Sheriffbüro in Orange County über Twitter mit. Eine Person sei festgenommen worden. Dabei sei zudem die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden. Weitere Details zu dem Vorfall lagen zunächst nicht vor.