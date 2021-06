Der "Juneteenth" wäre der zwölfte unter der Bundesgesetzgebung der USA geltende Feiertag - und der erste neue Feiertag dieser Art seit 38 Jahren. In der Rassismus-Debatte in den USA steht auch der Umgang mit dem Erbe der Sklaverei im Blickpunkt. In den meisten der 50 US-Bundesstaaten wird der 19. Juni zwar bereits offiziell begangen. Doch ein Bundesfeiertag ("federal holiday") ist der Tag bislang nicht. "Juneteenth" ist ein Schachtelwort aus den englischen Wörtern für Juni und 19.