USA: Ein Toter bei Schüssen an High School

In einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee ist am Montag (Ortszeit) ein Schüler durch eine Polizeikugel ums Leben gekommen. Das Kriminalamt von Tennessee (TBI) teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, Polizisten seien wegen Berichten über eine möglicherweise bewaffnete Person in einer Toilettenanlage an die Austin-East High School gerufen worden.