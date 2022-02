Die Geschehnisse an der Grenze zu Mexiko erinnern auch an das, was im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 durchs Netz und plötzlich auch durch politische Debatten in der realen Welt geisterte. Damals wurde die Washingtoner Pizzeria "Comet Ping Pong" zum Zentrum der Pizzagate-Verschwörungstheorie. Demnach sollen Demokrat*innen in dem Restaurant einen Pädophilenring betrieben haben. Das veranlasste einen Mann aus North Carolina dazu, in die Pizzeria zu fahren und mit einem Sturmgewehr auf Beschäftigte und Gäste zu feuern. Verletzt wurde damals niemand.