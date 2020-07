Die meisten Kriminalfälle in den USA werden vor Gerichten in den einzelnen Bundesstaaten verhandelt, einige werden jedoch von Bundesstaatsanwälten bearbeitet und vor Bundesgerichten verhandelt. Darunter fallen Hassverbrechen, einige besonders schwere Verbrechen oder solche, die auf militärischen Einrichtungen oder in Reservaten der indigenen Bevölkerung geschehen.



Quelle: AFP