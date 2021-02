Dem unbekannten Täter sei es gelungen, das Computersystem der Stadt Oldsmar zu knacken und den Anteil an Natriumhydroxid kurzzeitig zu erhöhen. Das auch als Natronlauge bezeichnete Natriumhydroxid wird in kleinen Mengen in der Wasseraufbereitung eingesetzt, um den Säuregehalt zu reduzieren und Metall zu beseitigen.