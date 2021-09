Das Nationale Hurrikanzentrum hatte vor "potenziell tödlichen flutartigen Überschwemmungen" in der Region Mitte Atlantik und Neuengland gewarnt. Aber es viel sei mehr Regen, als erwartet. Allein die Polizei in der Stadt New York berichtete bis Donnerstagmorgen von 12 Todesopfern: Elf Menschen seien in ihren überfluteten Souterrainwohnungen umgekommen, eine Person in ihrem Auto.