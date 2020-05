In Tallahassee in Florida fuhr ein Lastwagen durch eine Menge von Demonstranten, die schreiend wegrannten. In Columbia im Staat South Carolina wurde eine TV-Reporterin durch Steine verletzt, die bei einem Protest vor einer Polizeiwache geworfen wurden. In Detroit wurde ein Mensch getötet, als jemand Schüsse auf einen Geländewagen abgab.