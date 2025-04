USA: Tote und Zerstörung durch Tornados und Gewitter

Bei schweren Unwettern im Mittleren Westen und Süden der USA sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Allein fünf Tote gab es im Bundesstaat Tennessee, jeweils einen in Indiana und Missouri, wie die US-Fernsehsender CNN und NBC sowie die New York Times am Freitagmorgen berichteten.