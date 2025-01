"Washington Post": Kündigung nach Streit um Bezos-Karikatur

In einem Beitrag in ihrem eigenen Blog zeigt die Karikaturistin das umstrittene Werk und macht ihrem Ärger Luft: Zwar habe es Fälle gegeben, in denen Skizzen abgelehnt oder Überarbeitungen verlangt wurden, "aber nie wegen des Standpunkts, der im Kommentar der Karikatur enthalten ist", so Telnaes, die nach eigenen Angaben seit 2008 für die "Washington Post" arbeitete. Dies sei ein Wendepunkt und gefährlich für eine freie Presse.