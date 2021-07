Das Unvorstellbare geschieht in Oslo um 15.25 am 22. Juli 2011. Noch in der Nacht komme ich in Oslo an. Keiner im Flugzeug weiß, was wirklich passiert ist. Eine Explosion, Gas, eine Bombe? Dann soll auch etwas auf einer Insel in einem Fjord passiert sein. Am nächsten Morgen weiß ganz Norwegen mehr.