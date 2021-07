Am 22. Juli 2011 hält sich Stoltenberg in der Residenz des Premierministers auf und erhält Nachrichten vom ersten Anschlagsort, dem Regierungssitz in der Innenstadt. Bruchstücke schrecklicher Nachrichten, sie ergeben erst ein Bild, als ein Mitarbeiter in Stoltenbergs Büro tritt.