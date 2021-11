Seeler: Naja. Also, es gibt natürlich Fußball. Für mich war Fußball und Arbeit wichtig. Die [Anm. d. Red: Sportartikel-] Vertretung, die habe ich ja auch während meiner ganzen Fußballzeit gemacht. Also ich hab ja nicht nur Fußball gespielt. Ich habe zwar aus Italien Angebote genug gehabt, hätte ich gut hingehen können, aber habe mich dann doch für Arbeit und für den HSV entschieden. Und ich bin heute froh, dass ich es heute so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, also alles bestens.