Valentinstag: Große gefühle, große Geschäfte

Ein Gefühl des Nicht-Versagen-Wollens

Liebende müssen dabei dieses Jahr besonders tief ins Portemonnaie greifen. Klassische Valentinsgeschenke haben sich im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark verteuert. Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Preise für Pralinen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent erhöht. Für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars und Co. musste 7,4 Prozent mehr bezahlt werden. Die Preise für Schnittblumen stiegen um 2,7 Prozent.

Die Tatsache, dass Menschen am Valentinstag besonders bereit sind, viel Geld auszugeben, hat für Marie-Kristin Döbler mehrere Gründe. Die Soziologin, die an der Friedich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter anderem zum Thema Paarbeziehungen forscht, sieht einen Handlungs- und Vergleichsdruck, der eine Art Geschenkpflicht auslöst:

Geschenke bergen Risiken

Ein solcher Liebesbeweis ist immer auch ein Werbeverhalten mit Außenwirkung in eigener Sache. Indem ich etwas schenke, zeige ich, welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, wie großzügig und kreativ ich bin und was mir der andere wert ist.

Wenn man es richtig anstellt. Denn auch auf den Kontext und die Situation kommt es an. Der teure Blumenstrauß von der Tankstelle ist nichts gegen die einzelne, mit Bedacht ausgewählte Lieblingsblume des Partners. Ein Geschenk zu machen, bedeutet eben immer auch ins Risiko zu gehen, damit womöglich komplett danebenzuliegen. Doch gleichzeitig bietet das Schenken auch Chancen. Für Döbler ist der Valentinstag für diejenigen hilfreich, die im Alltag gerne mal vergessen, kleine Aufmerksamkeiten zu verteilen.

Weniger Konsum ist mehr

Aus Sicht der Soziologin kann der Valentinstag auch ganz ohne Konsum zum Erfolg werden: "Eine Beziehung lässt sich auch dadurch stärken, indem man gemeinsam beschließt, dem Valentins-Kommerz nicht anheimzufallen oder dem anderen zuliebe auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen." Warum also beispielsweise nicht einen gemeinsamen Saunabesuch initiieren, auch wenn man selbst gar nicht gerne dorthin geht anstelle sich mit etwas Unpersönlichem freizukaufen.

Die Paarberater Petra und Mischa Nauland sehen den Valentinstag darüber hinaus als Gelegenheit, innezuhalten und die Beziehung bewusst in den Fokus zu rücken. "Im Alltag jonglieren wir viele Bälle - Job, Familie, Freunde. Da kann die Partnerschaft leicht in den Hintergrund treten", sagt Petra Nauland. "Der 14. Februar ist ein Check-in: Wie geht es uns? Was brauchen wir, um uns nah zu fühlen?"