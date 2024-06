Valeriia aus Döbeln vermisst: Polizei weitet Suche aus

Drei Tage nach dem Verschwinden der neunjährigen Valeriia im mittelsächsischen Döbeln hat die Polizei ihre Kräfte für die Suche nach dem Mädchen aufgestockt. Einige Hundert Helfer seien am Donnerstag im Einsatz, um nach Hinweisen zu suchen, sagte eine Polizeisprecherin.

Valeriia ist vermutlich auf dem Weg zur Schule verschwunden

Das Kind hatte sich der Polizei zufolge am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, danach verliert sich seine Spur. In der Schule jedenfalls war die Neunjährige an diesem Tag nicht angekommen. Seit Montagabend wird intensiv nach ihr gesucht.