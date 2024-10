Dracula und Co.: Wie der Vampir zu einer Legende wurde

Sie gelten als "Untote", "Blutsauger" und mystische Wesen der Nacht: Vampire . Für ihre Unsterblichkeit müssen sie sich von dem Blut lebender Kreaturen ernähren. Haben sie ein Opfer erwischt, saugen sie ihm das Blut aus dem Körper und der Gebissene verwandelt sich ebenfalls in einen Vampir. Ein blutrünstiger Kreislauf beginnt - so zumindest in den meisten modernen Vampir-Erzählungen.