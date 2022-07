Der seit 2019 laufende Synodale Weg strebt unter anderem eine Erneuerung der katholischen Sexualmoral und eine verbesserte Position von Frauen in der Kirche an. Katholische Bischöfe und Laien in Deutschland beraten über Wege aus der Kirchenkrise, die durch den Missbrauchsskandal mit ausgelöst wurde.



2023 soll der Reformdialog abgeschlossen werden. Im September steht die nächste Synodalversammlung in Frankfurt am Main an.



Quelle: epd, dpa