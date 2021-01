Aktionen wie der "Veganuary" könnten die Aufmerksamkeit für dieses Thema nun erhöhen. Nicht nur viele prominente Gesichter unterstützen die Kampagne weltweit, sondern auch der Einzelhandel in Deutschland hat den "Veganuary" im Blick. So wurde im Januar mit zahlreichen veganen Fleischersatzprodukten geworben. Diese scheinen, den Ergebnissen des "Fleischatlas 2021" folgend, generell im Trend zu liegen. So wurden in Deutschland 2019 rund 26.600 Tonnen Fleischersatzprodukte verkauft. Im Bericht heißt es: