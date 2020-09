Ein Koch am Messestand von "Lord of Tofu" zaubert am Wok vegetarische Leckereien.

Quelle: ZDF / Marcel Burkhardt

Die große Mehrzahl der Aussteller nimmt mit dem Angebot aber die Gaumenfreuden in den Fokus. Überall gibt's was zu naschen und mittags Bio-Dinkel-Crêpes, Veggie-Burger, Veggie-Döner. Am meisten aber kommt der "Lord of Tofu" an der Bratpfanne ins Schwitzen, so begehrt sind seine Kreationen. Tofu Western Style, Asiatisch, Italienisch oder mit Wildaroma – kaum sind die Teller gefüllt, sind sie schon wieder leer gegessen.