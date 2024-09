Filmfestspiele von Venedig : "The Room Next Door" gewinnt Goldenen Löwen

07.09.2024 | 20:30 |

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig ist vergeben: Er geht an den Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury am Abend bekannt.