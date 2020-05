Auch Insassen einer Haftanstalt in der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus rebellierten am Samstag und nahmen Wärter als Geiseln, 17 Menschen wurden verletzt. Einem Medienbericht zufolge lehnten sie sich gegen die schlechten Haftbedingungen auf. Im Mai vergangenen Jahres kamen bei einem Machtkampf unter Häftlingen in mehreren Gefängnissen in Manaus mehr als 50 Menschen zu Tode.