Mehr Gewissheit als Kassenleistung: Was auf Eltern wie ein Gewinn wirken dürfte, lässt Behindertenverbände, Kirchen und Ärzte Alarm schlagen. In einem offenen Brief, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, fordert ein breites Bündnis den Bundestag dazu auf, sich nochmals mit dem Thema zu befassen.