Laut Umweltbundesamt fielen 2016 in Deutschland mehr als 220 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf an. Davon sind etwa 40 Kilogramm Kunststoffe, hieß es. Mehr als 400 Millionen Tonnen beträgt die globale Kunststoffproduktion jährlich, steht in dem 50-seitigen Forderungskatalog.