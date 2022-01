Seit zwei Jahren ist sie allgegenwärtig, eines der bestimmenden Themen unserer Zeit: die Corona-Krise. Man kommt nicht um sie herum, in den Zeitungen, online, im Gespräch mit Freunden oder der Familie. Doch es gibt Krisen auf der Welt, über die spricht fast niemand. Über hungernde Menschen in Burundi, Wetterextreme in Malawi oder Gewalt in der Ostukraine oder in der Zentralafrikanischen Republik.