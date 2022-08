Aber auch bei harmlosen Gegenständen - und das ist ja im Großteil der Fälle so - bleibt am Ende die Einsatzzeit für das Team. Die lässt sich genau in Euro ausdrücken, und diese Kosten können mittlerweile an die Verursacher solcher Einsätze weitergegeben werden. Also an diejenigen, die einen Gegenstand liegen lassen.