Fabian Hennig: In den meisten Studien geht es gar nicht um eine "Pille für den Mann". Es gibt zum Beispiel Kombinationen aus Implantat und Spritze. Also so ein Implantat, das in den Unterarm kommt. Oder es gibt Patches, die man auf die Haut kleben kann. Schon seit den 80er Jahren werden Cremes, Gels zum Auftragen auf unterschiedliche Körperstellen entwickelt. Und natürlich gibt es auch welche, die orale Präparate zum Ziel haben. Auch daran wird aktuell geforscht.