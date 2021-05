Seine Karriere begann 1967. Jahn arbeitete an zahlreichen Großprojekten weltweit. So entwarf er das Gebäude der Staatsregierung in Chicago und arbeitete am Entwurf der Zentrale der Bundespolizei FBI in Washington. In Deutschland zeichnete er unter anderem für den Messeturm in Frankfurt am Main und das Sony Center in Berlin verantwortlich.