Der berühmte Schriftzug «Hollywood».

Quelle: Andrew Gombert/EPA/dpa

Die Verleihung der Hollywood-Schmähpreise "Razzies", den "Goldene Himbeeren", ist aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Der Preis zeichnet jedes Jahr die schlechtesten Filme und schauspielerischen Leistungen aus.



Bis zuletzt habe man noch gehofft, die Veranstaltung durchführen zu können, teilten die Veranstalter mit. Da in Los Angeles dann aber Veranstaltungsorte mit mehr als 50 Sitzplätzen geschlossen wurden, habe man keinen Austragungsort mehr finden können. In diesem Jahr waren Filme wie "Cats" und "Rambo: Last Blood" nominiert.