Silberberger: Viele Schulen melden Bedarf an medienpädagogischen Angeboten an. Dass Leute wie wir an die Schulen gehen und den Leuten was erklären. Und dass wir auch dem Lehrerkollegium was an die Hand geben können, woraus sie Unterrichtsmaterial erstellen können. Und das ist auch das größte Lob, was man mir machen kann, indem man sagt: "Hey, ich habe deine Materialien im Unterricht verwendet".