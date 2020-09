Der Glaube an Verschwörungstheorien ist jedoch offenbar nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt: "Wir finden dies in Ost und West, bei Alt und Jung, Männern und Frauen", heißt es in der Umfrage. Weit verbreitet sei der Glaube an eine Weltverschwörung unter Anhängern der AfD: Unter ihnen hielt demnach eine Mehrheit von 56 Prozent den Verweis auf "geheime Mächte, die die Welt steuern", für sicher oder wahrscheinlich richtig.