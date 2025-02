Neue Gaming-Tipps: Zivilisationen, Monster und Mittelalter

Eine Zivilisation durch die Jahrtausende begleiten, zum Monsterjäger in einer bunten Fantasiewelt werden und das Mittelalter weitgehend realistisch erleben: die Gaming-Tipps.

Für den Februar werden drei lang erwartete Spiele vorgestellt: Im ersten jagt man Monster. Im zweiten geht’s rasant durch verschiedene Zeitepochen und das dritte lehrt uns die Kunst der Diplomatie. 19.02.2025 | 2:55 min

Im Gegensatz zu Kinofilmen sind die kreativen Köpfe der Games-Branche den meisten Menschen nicht geläufig. Es gibt allerdings Ausnahmen. Wer in den Neunziger Jahren Computerspiele gespielt hat, dürfte von Sid Meier gehört haben. Sein Name war Teil der Titel seiner Spiele: "Sid Meier’s Civilization" ist bis heute seine bekannteste Serie. Soeben ist Teil sieben erschienen.

Karl der Große in der Antike

Am Anfang des Spiels wähle ich eine Figur der Zeitgeschichte, die mich und meine Zivilisation repräsentiert. So entstehen regelmäßig amüsante Kombinationen, wenn etwa in der Antike Karl der Große, Konfuzius und Harriet Tubman aufeinandertreffen.

Die Weltkarte von "Civilization VII" ist in Sechsecke eingeteilt um übersichtlich zu bleiben, und erinnert an Brettspiele. Quelle: Lizenzinhaber 2K Games

Das eigentliche Spiel beginnt an einem kleinen Ort auf einer noch unbekannten Landkarte. Ich gründe eine Siedlung und beginne, Ressourcen zu sammeln und eine rudimentäre Infrastruktur zu bauen. Gleichzeitig entwickle ich Wissenschaften und forsche. Habe ich das Rad erfunden, beschleunigt das etwa landwirtschaftliche Prozesse oder ermöglicht den Bau von Streitwagen.

Es geht also darum, Ressourcen klug auf Aspekte wie Wirtschaft, Kultur und Verteidigung zu verteilen. Ich begleite meine Zivilisation durch Epochen von der Frühzeit und Antike bis in die Gegenwart und darüber hinaus.

Schon im Originalspiel von 1991 waren die zivilisatorischen Meilensteine an die Weltwunder der Menschheitsgeschichte angelehnt: vom Koloss von Rhodos bis zum Manhattan-Projekt. Auch " Civilization VII " setzt auf diese altbewährte Mischung. Was erneut gelingt: Trotz eines sehr komplexen Spiels mit einer hohen Detailstufe bleibt alles recht übersichtlich und schnell zu erlernen. Einzelne Einheiten sind liebevoll animiert, die traditionell in kleine Sechsecke aufgeteilte und damit eher strategische Weltkarte erwacht regelrecht zum Leben.

Monsterjäger in einer Fantasiewelt

In der Serie "Monster Hunter" geht es um das Gegenteil. In einer Fantasiewelt muss ich zum größten Monsterjäger werden und meist den Dinosauriern ähnliche Kreaturen erlegen. Die Kämpfe dauern lange, Strategie und Ausdauer sind entscheidend. Beginnt das Tier zu humpeln, sollte man sich auf diese Stellen konzentrieren.

Die Monster sind oft sehr groß und gut gepanzert. Entscheidend ist, Schwachstellen auszumachen und die richtige Strategie anzuwenden. Quelle: Lizenzinhaber Capcorn

Diese Mechanik ist in "Monster Hunter Wilds", dem neuesten Teil, noch detaillierter geworden - aber nicht leichter. Oft genug muss ich einen ersten Versuch abbrechen, die Bewegungen und Schwachpunkte des Monsters studieren und neue Waffen schmieden, bevor ich es dann schaffe.

Ist es erlegt, kann man das Monster ausweiden und gegebenenfalls Fell, Hörner oder Zähne für die Ausrüstung verwenden. Das Ganze ist eingebettet in eine spannende Handlung voller vielschichtiger Figuren und bunter Völker. "Monster Hunter Wilds" ist kein Spiel für zwischendurch, sondern eines für lange Abende.

Das Mittelalter weitgehend realistisch dargestellt

Das Action-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance II" ist in Tschechien entwickelt worden und soll das ausgehende Mittelalter im Königreich Böhmen weitgehend realistisch darstellen. Ich spiele Heinrich von Skalitz, der zwischen die Fronten von König Wenzel dem Vierten und seinem Halbbruder Sigismund von Luxemburg gerät, die um den Thron in Böhmen kämpfen. Ich muss meinem Herrn dienen und dafür den Umgang mit Waffen lernen. Aber auch die Kunst der Diplomatie, denn ich muss die vielen, vielen Unterhaltungen klug steuern.

Heinrich trifft im Spiel auf viele Personen, mit denen er interagieren und lange Unterhaltungen führen kann. Seine Reaktionen bestimmen das weitere Geschehen. Quelle: Lizenzinhaber Plaion

Nicht nur der Schwertkampf ist authentischer und realistischer als in den meisten Computerspielen . Man muss auch Heiltränke brauen, indem man erst mühsam die Zutaten sammelt, sie zum Teil mit Mörser und Pistill zerstößt, in der richtigen Reihenfolge in den Kessel gibt und dann geschickt mit einem Blasebalg auf die richtige Temperatur bringt. Auf die Schnelle geht in diesem Spiel nichts.

Bei der Sprache belässt es der Entwickler beim modernen und verständlichen Deutsch. Denn in Böhmen muss wohl damals Frühneuhochdeutsch und Latein gesprochen worden sein, was das Spiel recht sperrig gemacht hätte. Insgesamt aber vermittelt "Kingdom Come: Deliverance II" tatsächlich einen sehr realistischen Eindruck vom Leben im ausgehenden Mittelalter.

In aller Kürze: Videospiele-Tipps im Februar "Sid Meier’s Civilization VII" ist eine detailverliebte, aber übersichtliche Aufbau-Strategie. Für PC, alle Konsolen und bald auch für die VR-Brille Quest erhältlich, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren.

ist eine detailverliebte, aber übersichtliche Aufbau-Strategie. Für PC, alle Konsolen und bald auch für die VR-Brille Quest erhältlich, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren. "Monster Hunter Wilds" ist ein Spiel für lange Abende und angehende Monsterjäger. Es ist für PC, PlayStation und Xbox erschienen, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren.

ist ein Spiel für lange Abende und angehende Monsterjäger. Es ist für PC, PlayStation und Xbox erschienen, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren. "Kingdom Come: Deliverance II" möchte das ausgehende Mittelalter möglichst realistisch erfahrbar machen. Für PC, Playstation und Xbox erhältlich, ab 60 Euro und frei ab 18 Jahren.